エメラルドグリーンのスーツ姿で颯爽と歩く女性。イギリス・ウィリアム皇太子の妻・キャサリン妃だ。13日、イタリア北部の町レッジョ・エミリアを訪れたキャサリン妃は、笑顔で子どもたちと談笑する姿もみられた。【映像】女の子からハグ→笑顔で受け止めるキャサリン妃この町発祥の「子ども中心の幼児教育アプローチ」について視察するのが、今回の訪問の目的となっている。キャサリン妃は一昨年3月にがんと診断され、治療