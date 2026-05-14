「にしたんクリニック」などを手がけるエクスコム・グローバルの西村誠司社長が１４日、ＴｉｋＴｏｋを新規配信。細木数子さんの半生を描いたＮｅｔｆｌｉｘシリーズ「地獄に堕ちるわよ」（４月２７日配信）について、自身の生い立ちを重ねながら鑑賞したことを明かした。西村氏は「細木数子さんの人生を描いた、Ｎｅｔｆｌｉｘドラマの『地獄に堕ちるわよ』ね。僕、すべて観終わりました。今１位なんですかね、日本国内で。Ｎ