任期満了に伴う県知事選挙が14日に告示され、午後5時で立候補者の受け付けが締め切られました。現職と2人の新人のあわせて3人が立候補。三つどもえの選挙戦がスタートです。立候補したのは届け出順に現職の花角英世さん（68）、元県議で新人の土田竜吾さん（38）、元五泉市議で新人の安中聡さん（48）。いずれも無所属の3人です。3人の陣営はいずれも新潟市中央区で17日間にわたる選挙戦の第一声を挙げ、5月31日の投開票に向