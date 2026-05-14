5月14日、宇都宮ブレックスは、ジーコ・コロネルヘッドコーチとの契約が双方合意の上で解除となり、退団することを発表した。 ニュージーランド出身で現在43歳のコロネル氏は、母国やオーストラリアのクラブ、島根スサノオマジックのコーチを経て、2024－25シーズンにアシスタントコーチとして宇都宮へ加入した。同シーズン途中に逝去したケビン・ブラスウェ