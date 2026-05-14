瀬戸内地方は高気圧に覆われて、晴れているところが多いですが、局地的に雷雨になっています。14日夜も天気が急変するおそれがあるため、空模様の変化に注意してください。 15日も高気圧に覆われて、全域でよく日差しが届くでしょう。洗濯日和になりそうです。朝の最低気温は岡山で13度、津山で11度、高松で15度でしょう。14日朝よりもやや気温が低くなります。日中の最高気温は岡山で27度、津山で29度、高松で28度の予想です。14