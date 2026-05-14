ＲＩＺＡＰグループがこの日の取引終了後に、２７年３月期の連結業績予想を発表しており、売上高１８００億円（前期比７．６％増）、営業利益１２０億～１６０億円（同８．２～４４．３％増）、純利益４０億～６０億円（同２．８～４．２倍）を見込む。また、前期に６７銭の配当を実施し８期ぶりに復配したが、今期も１円３４銭～１円８４銭の配当を予定している。 前期にチョコザップ