ASIAN KUNG-FU GENERATIONの新曲「Times」が、シチズン時計『LIGHT in BLACK』のCMソングに決定した。 （関連：“マンガ愛”が生んだバンドの名曲UNISON SQUARE GARDEN、9mm Parabellum Bulletらが見せるカルチャーの化学反応） 『LIGHT in BLACK』は、光発電『エコ・ドライブ』の誕生50周年を記念したブランド横断コレクション。“光と時”をテーマにした腕時計として、6月4日にシチズン時計から数量限定で発