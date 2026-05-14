中国電力ネットワークによりますと、きょう（14日）午後4時45分ごろ、岡山県倉敷市で停電が発生しているということです。 停電が発生しているのは・西中新田約640戸・白楽町約190戸に影響がでているということです。 中国電力ネットワークでは停電の原因について現在調査中とし、３時間以内を復旧を目指しているということです。