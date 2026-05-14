今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、日本の通貨当局が為替介入を行ったとみられる６日の高値１５７円９３銭を突破するかどうかが注目される。予想レンジは１ドル＝１５７円２０銭～１５８円４０銭。 政府・日銀はゴールデンウイーク（ＧＷ）中に複数回の為替介入を実施した可能性があり、６日には１５８円に迫る上昇をみせたところで３円弱急落。介入警戒感は依然としてくすぶっており、