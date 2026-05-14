今年２月、強盗にさらわれたなどと嘘をつき偽計業務妨害の罪に問われている５０代の消防職員の男の初公判がきょう開かれました。 【写真を見る】動機は「借金」自らを縛り強盗被害を自作自演した男の初公判男は起訴内容認める裁判は即日結審（山形） 男は起訴内容を認め、動機について借金をあげました。 偽計業務妨害の罪に問われているのは、山形県寒河江市柴橋に住む西村山広域行政事務組合消防本部の職員の男です。