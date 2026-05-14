【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ALPHA DRIVE ONEが、『anan』（5月20日発売）のスペシャルエディション表紙＆グラビアに登場する。 ■ソロ＆ユニットカットに2パターンコーデ…豊富なバリエーション ALPHA DRIVE ONEは、グローバルオーディション番組『BOYS II PLANET』から誕生し、1月にミニアルバム『EUPHORIA』で韓国デビューしたK-POPボーイズグループだ。