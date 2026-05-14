【その他の画像・動画等を元記事で観る】 玉置浩二が、7月15日にライブ映像作品2タイトルを同時発売、さらに「田園」サントリーのものづくりTVCM楽曲オリジナルバージョンの配信をスタートする。 ■人々の心を癒やし、励まし、勇気づける玉置浩二の歌声が響く！ 今回リリースされるのは、『玉置浩二 Concert Tour 2024 Resume ～レジューム 新たな始まり』、『玉置浩二 with 故郷楽団 1