【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Travis Japanの素顔と絆が溢れるアメリカ旅に完全密着した、トラベルドキュメンタリー『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』が、ディズニープラスにて独占配信中。このたび、5月15日に配信予定のEpisode5より、あらすじと先行カット3点が解禁となった。 ■圧巻の大自然を感じることができるスポットへ Episode5では、Team A（Chaka＝宮近海