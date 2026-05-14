ニッチツ [東証Ｓ] が5月14日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比0.9％増の2億1800万円になったが、27年3月期は前期比12.8％減の1億9000万円に減る見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比5円減の30円に減配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比62.7％減の1900万円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の2.7％→1.7％に悪化し