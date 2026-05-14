テレビ朝日ホールディングス [東証Ｐ] が5月14日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比28.2％増の365億円に伸びたが、27年3月期は前期比23.4％減の280億円に減る見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比30円増の100円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比39.1％減の54.1億円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の7.7％→3