ミアヘルサホールディングス [東証Ｓ] が5月14日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比28.4％増の8.2億円に伸びたが、27年3月期は前期比33.5％減の5.5億円に落ち込む見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比50.4％増の3.5億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の3.7％→5.6％に改善した。 株探ニュース