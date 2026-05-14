安永 [東証Ｓ] が5月14日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比2.3倍の21.6億円に拡大したが、27年3月期は前期比17.0％減の18億円に減る見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比15円増の38円に大幅増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比34.0％増の7.8億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の5.5％→9.2％に大幅改善した。 株探