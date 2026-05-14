テリロジーホールディングス [東証Ｓ] が5月14日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比2.0倍の6.5億円に急拡大し、27年3月期も前期比9.0％増の7.1億円に伸びを見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。10期連続増収になる。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比11.0％減の2億円に減り、売上営業利益率は前年同期の8.6％→4.7％に大幅悪化し