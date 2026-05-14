地盤ネットホールディングス [東証Ｓ] が5月14日大引け後(17:03)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比59.1％減の4500万円に落ち込み、27年3月期の同損益は9500万円の赤字に転落する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比72.1％減の2900万円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の19.6％→3.0％に急低下した。 株探ニュース