2026年5月14日、中国メディア・第一財経は、英国のスポーツカーメーカーであるロータス・グループが完全電動化戦略を修正し、ガソリン車とハイブリッド車の展開を再開すると報じた。記事は、中国・吉利HD傘下であるロータス・グループの馮縕峰（フェン・チンフォン）CEOが全従業員に送った内部メールで、新戦略「フォーカス2030」を正式に発表したと紹介。新戦略では、これまで掲げてきた完全電動化路線を打破し、市場の条件