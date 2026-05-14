習近平国家主席は5月14日午前、北京市内の人民大会堂で中国を公式訪問中のトランプ米大統領と会談した際、トランプ氏の訪中に同行した米企業家らと会見しました。トランプ大統領は、「今回の訪問には米国ビジネス界の傑出した代表らも同行しており、いずれも中国を尊重し、重視している。私は彼らによる対中協力の拡大を奨励している」と述べ、同行した企業家らを習主席に次々と紹介しました。米国の企業家らは、中国市場を非常に