中国の習近平国家主席は5月14日午前、北京市内の人民大会堂で中国を公式訪問中のトランプ米大統領と会談しました。習主席は、「中国は中米関係の安定した健全かつ持続可能な発展に尽力している。私とトランプ大統領は、『中国と米国の建設的な戦略的安定関係』の構築を中米関係の新たな位置づけとすることに賛同している。このことは、今後3年間ないしさらに長い期間の中米関係に戦略的な指針を提供することになる」と強調しました