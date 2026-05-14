フランスで開催されているカンヌ国際映画祭。最高賞を競うコンペ部門にノミネートされた、松たか子さん主演の映画が公式上映されました。記者「主演の松たか子さんらがレッドカーペットを歩いています。多くのカメラが向けられていまして、期待の高さがうかがえます」今年は最高賞を競うコンペ部門に日本映画3作品がノミネートされていて、松たか子さん演じる彫刻家と彼女を取り巻く人間模様を描いた、深田晃司監督の「ナギダイア