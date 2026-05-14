総額およそ870億円。海外の金融商品への出資を国に無登録で呼びかけ、違法に出資金を集めていたとみられるグループの男女6人が警視庁に逮捕されました。出資した女性「子どもが生まれたタイミングでしたので、お金的な将来のことが少し気になってしまって」東京都内に住む女性。5年前、ある金融商品に300万円を出資し、その後、解約しましたが…出資した女性「解約したら（元本は）戻るという話。でも、2年以上戻ってきていません