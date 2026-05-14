国会では憲法改正をめぐる議論が活発になっています。衆議院の憲法審査会ではきょう、緊急時に国会機能を維持する「緊急事態条項」のイメージ案について、意見が交わされました。自民党古屋圭司 衆院憲法審査会長「本日は緊急事態条項のイメージ案について、討議を行います」きょう衆議院の憲法審査会の冒頭、衆議院の法制局が説明したのは「緊急事態条項」のイメージ案。これまでの議論を踏まえた「たたき台」です。そもそ