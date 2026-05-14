80代の男性から現金750万円をだまし取ったとして、福岡市博多区の会社役員、濱田剛容疑者（49）が詐欺の疑いで熊本県警に再逮捕されました。 容疑を詳しく―― 濱田容疑者は去年2月中旬から3月下旬ごろ、熊本県阿蘇市に住む87歳の男性に「旅館を建てる土地を押さえることになったが、土地の調査や設計図にかかる費用を半分 出してほしい」などと嘘を言って、12回にわたり合わせて750万円を騙し取った疑いが持たれてい