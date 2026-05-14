俳優の土屋太鳳が14日、神奈川・横浜アンパンマンこどもミュージアムで行われた映画『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』（6月26日公開）みんなで冒険へ！出発イベントに登壇。主演ドラマをきっかけに交流が続く、石川・能登への思いを明かした。【写真】さらツヤ黒髪で美しく手を降る土屋太鳳今作に登場する新キャラクター・パンタンの声を演じる土屋は、アンパンマンの声を長年演じてきた戸田恵子とは、自身が主演