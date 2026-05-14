愛知県蒲郡市が職員用イントラネットで配信記事を無断共有し著作権を侵害したとして、共同通信社は14日、約520本分の記事利用料など計約1140万円の損害賠償を市に求め東京地裁に提訴した。蒲郡市の記事無断共有を巡っては、毎日新聞社と読売新聞東京、大阪、西部の3本社、中日新聞社、日本経済新聞社、朝日新聞社が昨年11月に相次いで市を提訴。東京地裁で審理が続いており、市側はいずれも争う姿勢を示している。訴状などに