太平洋戦争後、旧満州や朝鮮半島から引き揚げる途中に性暴力を受けた女性に、中絶手術をしていた福岡県筑紫野市の「二日市保養所」跡地で14日、水子の供養祭が行われた。参列した約50人が静かに手を合わせ、被害に苦しみ中絶を選んだ女性や胎児を悼み「風化させない」と誓った。旧厚生省の引揚援護局が作成した資料などによると、保養所は1946年3月に開設。引き揚げ途中に性暴力を受け妊娠させられた女性に、当時は違法だった