米・大リーグ「ドジャース−ジャイアンツ」が１２日（現地時間）に行われ、ドジャースの大谷翔平投手が三回、１２試合＆５３打席ぶりとなる７号ソロを放った。待望のお待たせ弾が飛び出した一戦を、タレント・はるな愛がドジャースタジアムで現地観戦していたことをＳＮＳで報告。「大谷さん。山本さん。チームのみなさんおつかれさまでした！最高の思い出になりました！！また生で見たいです！！」と興奮気味につづった。「