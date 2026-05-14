こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。楽天市場では、5月16日（土）1時59分まで複数ショップでの買い回りで還元ポイントがアップする｢お買い物マラソン｣が開催中です。本日2026年5月14日は、隠しキャスターで見た目スッキリ。高さと角度が調整できる、EQUALS（イコールズ）の「WALL INTERIOR TVSTAND」がお得に登場しています。■この記事で紹介している商品 テレビスタンド テレビ