【ROG Xbox Ally：価格改定】 5月14日 実施 新価格：129,800円 ASUS JAPANは5月14日、ポータブルゲーミングPC「ROG Xbox Ally」の価格改定を実施した。改定後の価格は129,800円。 本製品は、同社のゲーミングブランド「ROG」とXboxのコラボレーションによるポータブルゲーミングPC。2025年10月に発売された際は89,800円だったが、本日5月1