Image: University of Bristol 2024年12月29日の記事を編集して再掲載しています。 「長持ち」の概念が変わる。時計やリモコン、電卓、懐中電灯、マウスなど、電池って「なんで今？」という最悪のタイミングで切れたりしません？ そんなことが二度となくなる、現在の「長持ち」という感覚をはるかに超えて、何世代、何百年、数千年にわたって持続する電池があったら？永遠の電池、炭素14ダ