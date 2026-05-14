今回のテーマは、「富裕層が好む時計」です。日本では「純金融資産保有額」が1億円以上5億円未満を富裕層、5億円以上を超富裕層と定義しています。純金融資産とは預貯金や株式、債券などの金融資産の合計から借り入れなどの負債を差し引いたもの。時計は時間を確認するための単なるツールではなく、投資を目的に購入されることや、自身の社会的地位や個性を表現するアイテムとして選ばれることもあります。時計の王様「パテック・