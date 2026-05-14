気温が上がりはじめるこれからの季節、トップス1枚ではなんとなく物足りないと感じることも。そんなときは羽織るだけでサマになる「ジレ」のプラスワンがおすすめです。今回、編集部が注目したのは【ハニーズ】と、その大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】から登場しているアイテム。おしゃれ見えを手助けしてくれるジレは、コーデ迷子さんの救世主になってくれるはず。 きちんと感とスタイルアップ