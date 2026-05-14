猫たちの遊びとケンカの見分け方3選 猫たちの遊びは激しく、一見するとケンカをしているようにも見えます。ただ遊んでいるだけならいいのですが、ケンカだと心配ですよね。遊びとケンカはどのように見分けたらいいのでしょうか？ 1.唸ったり大きな声を出しているかどうか 猫たちが遊んでいるときは、激しくじゃれ合っていても声をあまり出しません。反対に、ケンカをしているときは「ウーッ」「シャー