これは、筆者の知人のA子さんから聞いたお話です。「リードしてくれる強引さが素敵」と思っていた彼。しかし蓋を開けてみれば、彼女を「無料の家政婦」か「召使い」と勘違いしているトンデモ男だったのです！ 彼のモラハラ気質な振る舞いに、ついにA子さんの堪忍袋の緒が切れることに。 理想の彼が豹変！ 始まったのは「俺様」に仕える召使い生活 20代後半だったA子さんは、当時付き合っていたB男と念願の同棲をスタ&#