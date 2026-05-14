韓国メディア「スターニュース」（ウェブ版）は2026年5月13日、ロサンゼルス・ドジャースに所属する韓国出身キム・ヘソン内野手（27）が、自動ボールストライク（ABS）チャレンジに消極的な理由について「年俸とチーム内での地位」に起因しているとの見解を示した。「キム・ヘソンは毎試合自分の価値を証明しなければならない立場だ」 ABSチャレンジは今季から大リーグに導入されたシステムで、人間の球審のストライクゾーン判定に