レンタカーに押し入り、シンガー・ソングライターのビヨンセの未発表音源が収められたハードディスクを盗み出した男に対し、禁錮2年およびその後3年間の保護観察処分の判決が下された。 【写真】ホントに14歳なのビヨンセとエレガントなコーデの娘のブルー・アイビー ジョージア州アトランタで2025年7月、ビヨンセの「カウボーイ・カーター」ツア}