女優の吉岡里帆(33)が14日、3年ぶりにドラマ主演することを報告した。 【写真】久しぶりの主演物思いにふける姿も美しい 吉岡はインスタグラムで「2027年1月期NHKドラマ10『デンジャラス』3年ぶりにドラマ主演をさせて頂きます」と投稿。文豪谷崎潤一郎の長編「細雪」を題材にし、「『細雪』のモデルとなった重子を通して、危険で艶かしく、愛と欲望に狂っていく家族の物語。原作は桐野夏生さん、脚本は長田育恵さん、お