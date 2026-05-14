【スージー鈴木のゼロからぜんぶ聴くビートルズ】#48『恋のアドバイス』雑な転調の無理やり感も今となってはほほ笑ましいアルバム『ヘルプ！』（1965年8月6日発売）?◇◇◇■『ユー・ライク・ミー・トゥー・マッチ』今回は何となく「セット感」のある2曲を。アルバムB面に並んで収録されていて、「ユー」が入った長いタイトルで、エレクトリックピアノがアレンジの軸となっている点で共通する2曲だ。まずはジ