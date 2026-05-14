高円宮記念JFA夢フィールドでトレーニングやレクチャーを実施する日本サッカー協会（JFA）は5月14日、今月21日から24日にかけて開催される「2026ナショナルトレセンU-14 1回目」の参加メンバー48人を発表した。会場は千葉県にある高円宮記念JFA夢フィールドで行われる。トレセンの目的は、個の育成の充実を図る高いレベルの指導・環境を提供し、選手同士の刺激から得たものを自チームに還元することにある。また、指導者へのJF