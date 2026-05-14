テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）が１４日に放送され、歌手で俳優の小林旭が出演。番組内で小林は２０２０年に肺がんのため、８４歳で亡くなった元女優の妻・青山京子さんへの思いを語った。小林は、闘病中の青山さんについて「がんだと分かって、最初は頭だった。頭の手術だけはした。そのあと肺の方に転移して、手術をしようかと話すと、顔色変えて『いやだ』と。『自分の体を誰にも触られたくない』と、す