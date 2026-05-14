◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）１週前追い切り＝１４日、栗東トレセンフラワーＣ勝ち馬のスマートプリエール（牝３歳、栗東・大久保龍志厩舎、父エピファネイア）は原優介騎手を背にＣＷコースでスマートワイス（５歳３勝クラス）を１馬身追走した。直線ではびっしり追われて、シャープな伸び脚。６ハロン８０秒８―１１秒０で１馬身半先着した。美浦から駆け付け、栗東に来るのは競