俳優の山粼賢人が１４日、都内で行われた中国に本社を置く電気機器メーカー「ＴＣＬ」の新アンバサダー発表会に出席した。これまで主演映画「キングダム」シリーズなど、様々なアクションに挑戦してきた山粼は、司会者から「これから挑戦してみたいアクションはあるか」と問われると、「現代劇でのアクションはあまりやっていないので今後出来ればうれしいなと思います」と回答。「短い銃とかあまり使ったことがな