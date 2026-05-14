パワーあふれるナダル産駒のトゥザファイナル（牡２歳、美浦・小島茂之厩舎、父ナダル）は、６月１４日の東京４Ｒ・２歳新馬（ダート１４００メートル）を目指して調整を進めている。今年３月に定年で調教師を引退して、４月から補充員として異例の転身を遂げた国枝栄厩務員が担当しており、新天地で初めて２歳馬のデビュー戦を迎えることになる。芝の中距離で３勝クラスまで出世したスパークリシャールをはじめ、きょうだい４頭