青森の荒波が育んだ締まった身とほどよい脂のりの「青森産 生サーモン」が、全国のスシローに期間限定で登場！さらに同日より、“鮪の王様”とも称される「本鮪中とろ」もリーズナブルな価格で登場します☆ スシロー「青森産 生サーモン」 販売店舗：全国のスシロー店舗 まぐろや鮮魚だけでなく、サーモンにもこだわっている「スシロー」今回、「青森の大自然で丁寧に育てられたサーモンのうまさを全国に届け