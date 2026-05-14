グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』を経て誕生したALPHA DRIVE ONEが、20日発売のグラビア週刊誌『anan』2496号（マガジンハウス）スペシャルエディションの表紙を飾る。【写真】ALPHA DRIVE ONEアザーカットを使用した特別付録韓国でデビューして約半年、高いパフォーマンス能力や端正なルックス、バラエティ能力の高さを持ち、日本ではデビュー前ながらも、すでに話題となっているALPHA DRIVE ONE。6月