Ｊ１清水は１４日、アウェー岡山戦（１７日）に向け、三保グラウンドで調整を行った。ＧＫ佐々木智太郎（１９）は、プロ初出場へ静かに闘志を燃やしている。ＰＫで勝利した前節（５月１０日）福岡戦で公式戦初のベンチ入り。「入団してから１年半、ベンチに入れない時期が続いてきた。それでも準備を怠らずにやってきた」と振り返った。本拠地アイスタで、ピッチ外から戦況を見守りながらも、平常心を保って準備を続けた。１−１