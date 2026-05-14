１２日、四川省カンゼ・チベット族自治州石渠県で撮影したユキヒョウ。（石渠＝新華社配信／文振効）【新華社成都5月14日】中国四川省カンゼ・チベット族自治州石渠県で12日、カメラマンがユキヒョウの親子を撮影した。標高約4300メートルの岩場に現れたのは母親と子ども2頭だった。ユキヒョウは国家1級保護野生動物に指定されており、新疆ウイグル自治区、西蔵自治区や青海、甘粛、四川、雲南各省など西部の高山地帯に生息す